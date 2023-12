Buhler Industries Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Buhler Industries wird der 7-Tage-RSI aktuell auf 75 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längere RSI25 liegt bei 48,33, was darauf hindeutet, dass Buhler Industries als "Neutral" eingestuft wird und daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Buhler Industries-Aktie auf der Grundlage des 50- und 200-Tages-Durchschnitts als "Neutral" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,27 CAD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 2,3 CAD liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie im neutralen Bereich liegt und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Buhler Industries in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und lag sogar um 19,85 Prozent über dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Buhler Industries mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,14 um 58 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse mit einem "Gut"-Rating.