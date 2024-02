Buhler Industries Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Buhler Industries wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass die Buhler Industries-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 62,93, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird deshalb als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Buhler Industries eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,14, was 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieses niedrigeren KGV wird die Buhler Industries-Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung zu Buhler Industries wurde in den letzten beiden Wochen vorwiegend als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Buhler Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 2,27 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (-4,41 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,31 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,06 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Buhler Industries-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.