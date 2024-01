Buhler Industries Aktie: Jetzt aber!

Buhler Industries übertrifft die Erwartungen in verschiedenen Bereichen

Buhler Industries hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 29,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche eine Outperformance von +16,59 Prozent darstellt. Auch im Industrie-Sektor lag die Rendite mit 7,21 Prozent über dem Durchschnitt, wobei Buhler Industries um 21,98 Prozent über diesem Wert lag. Diese überdurchschnittliche Leistung in beiden Bereichen führt zu einem positiven "Gut"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ebenfalls ein positives Bild. Der aktuelle Aktienkurs von 2,47 CAD liegt 8,81 Prozent über der 200-Tage-Linie von 2,27 CAD, was zu einer positiven Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 2,3 CAD um 7,39 Prozent über dem Durchschnitt, was erneut als ein positives Signal zu werten ist. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Gut".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich Buhler Industries ebenfalls stark. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,14 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 27,97, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt.

Allerdings schüttet Buhler Industries im Vergleich zur Branche Maschinen keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Gesamtrendite führt und somit zur Einstufung "Schlecht" in diesem Bereich führt. Trotzdem übertrifft das Unternehmen in anderen Bereichen die Erwartungen und zeigt eine starke Leistung in der aktuellen Marktsituation.