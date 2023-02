Bugworks Research Inc heißt Dr. Renu Swarup in seinem Global Advisory Board willkommen

Bangalore, Indien, Saratoga, Kalifornien und Adelaide, Australien (ots/PRNewswire) -Die ehemalige Sekretärin desDepartment of Biotechnology der indischen Regierung und angesehene Biotechnologin tritt dem Global Advisory Board bei, um strategische Leitlinien für das Projektportfolio von Bugworks Research bereitzustellen.Bugworks Research, ein biopharmazeutisches Unternehmen der klinischen Phase hat Dr. Renu Swarup als Ehrenmitglied des Global Advisory Boards gewonnen. Dr. med. Swarup ist die ehemalige Sekretärin desDepartment of Biotechnology der indischen Regierung und bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung im Biotech-Sektor mit.Als Mitglied und Sekretärin des Sachverständigenausschusses hat Dr. Swarup die Ausarbeitung der Biotechnologie-Vision im Jahr 2001, der nationalen Strategie für die Entwicklung der Biotechnologie im Jahr 2007 und der Strategie II in den Jahren 2015-20 beaufsichtigt. Sie war Gründungsgeschäftsführerin desBiotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC), einem Unternehmen des öffentlichen Sektors mit besonderem Schwerpunkt auf der Unterstützung von Start-ups und KMUs. Durch die Stärkung der biotechnologischen translationalen Forschung und durch Partnerschaften zwischen Industrie und Wissenschaft hat sie über 5000 Start-ups und fast 500 Kleinunternehmen unterstützt, um innovative Forschung und Produktentwicklung zu verfolgen. Sie ist ein Mitglied der National Academy of Sciences, Indien (NASI)). Als Mitglied des Scientific Advisory Committees des Premierministers für Frauen in der Wissenschaft hat sie sich aktiv für Wissenschaftlerinnen eingesetzt und ist Mitglied der Organization for Women in Science für die Dritte Welt. Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der Reaktion von DBT, um technologische Lösungen zur Bekämpfung von COVID-19 in Indien zu entwickeln.Dr. Anand Anandkumar, CEO von Bugworks Research, sagte zu ihrer Ernennung: „Bugworks freut sich, Dr. Renu Swarup als Mitglied des Global Advisory Boards begrüßen zu dürfen. Dr. med. Swarup, eine erfahrene Genetikerin, war früher Sekretärin des Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, India. Sie war eine der Hauptverantwortlichen für die Ausarbeitung der indischen Biotechnologie-Vision und Strategie, einschließlich der COVID-19-Impfstoffinitiativen. Unter ihrer inspirierenden Führung hat der Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) eine neue Welle von Biotech-KMUs und Neugründungen eingeleitet, von denen Bugworks schon früh profitiert hat. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Dr. Swarup, die uns dabei helfen wird, unser Ziel zu erreichen, einen gerechten globalen Zugang zu den innovativen Produkten von Bugworks zu ermöglichen".Dr. Renu Swarup sagte zum Beitritt zu Bugworks Research: „Ich freue mich, mit Bugworks in meiner Funktion als ehrenamtliche Beraterin und Mitglied des Global Advisory Board verbunden zu sein. Die Vision von Bugworks zur Bekämpfung kritischer, nicht erfüllter Gesundheitsprioritäten wie AMR und Krebs ist von globaler Bedeutung. Deren Arbeit an neuen Breitband-Antibiotika und neuartigen immun-onkologischen kleinen Molekülen, die auf verschiedene solide Zelltumore abzielen, um diese für die Menschheit erschwinglich und zugänglich zu machen, ist von besonderer Bedeutung. Das Unternehmen besetzt eine Nische in seinem Bestreben, Patienten insbesondere aus LMICs den Zugang zu modernsten Therapien bei Infektionen und Krebs zu ermöglichen".Über BugworksBugworks Research Inc. (Bugworks) ist ein im Februar 2014 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen der klinischen Phase, das neue therapeutische Wirkstoffe in den Bereichen Antiinfektiva und Immunonkologie (IO) entwickelt und dabei innovative wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Computerbiologie, Pharmakologie, Strukturbiologie und medizinische Chemie nutzt. BWC0977 befindet sich derzeit in einer klinischen Phase-1-Studie und zielt auf den ungedeckten Bedarf bei schweren Krankenhaus- und Gemeindeinfektionen sowie bei bakteriellen Bedrohungen ab. Ihr Asset für IO befindet sich in der späten präklinischen Phase und richtet sich gegen verschiedene Krebsarten und soll entweder allein oder in Kombination mit Immun-Checkpoint-Therapien eingesetzt werden.Weitere Informationen finden Sie auf www.bugworksresearch.com (about:blank)Medienkontakt:Concept Public RelationsArchana Jain, archana@conceptindia.com, +91 98455 41244Aditi Nair, Aditi@conceptpr.com, +91 9071949810Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2007532/Renu_Swarup_photo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1491889/Bugworks_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bugworks-research-inc-heiWt-dr-renu-swarup-in-seinem-global-advisory-board-willkommen-301753942.htmlOriginal-Content von: Bugworks, übermittelt durch news aktuell