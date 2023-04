Bürgerinitiative im Emsland will Arbeit gegen Atomkraft fortsetzen

LINGEN (dpa-AFX) - Auch nach dem Abschalten des Atomkraftwerks in Lingen will die örtliche Anti-Atombürgerinitiative ihren Einsatz gegen die Kernkraftwirtschaft fortsetzen. Es sei widersinnig, dass in der Brennelementefabrik in Lingen künftig mit russischer Beteiligung Kernbrennstäbe für osteuropäische Atomkraftwerke hergestellt werden sollen, sagte Alexander Vent vom Bündnis Atomkraftgegner_innen im Emsland (AgiEL) am Freitag. Vom niedersächsischen Umwelt- und Energieminister Christian Meyer (Grüne) erwarte er, dass er sich gemeinsam mit der Bundesregierung gegen das französisch-russische Atomprojekt einsetze./eks/DP/ngu