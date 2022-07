Bühler startet digitale Service-Markenkampagne mit K16 Hamburg

Hamburg (ots) -"No Friction? No fiction!" heißt die neue B2B-Kampagne zur Steigerung der Brand Awareness von Bühler Services. Als globaler Marktführer im Bereich Prozesslösungen für die Nahrungs-, Futtermittel- und Materialindustrie bietet das Unternehmen seinen Kunden vermehrt integrierte und digitale Services an.In Zusammenarbeit mit der B2B-Kommunikationsagentur K16 aus Hamburg hat Bühler sein Service-Portfolio kommunikativ neu positioniert und in einer digitalen Awareness-Kampagne gelauncht. Kernelement der Kampagne sind drei 3D-Reels, die kreativ die reibungslose Produktion in Szene setzen.Ausgespielt wird die Kampagne auf LinkedIn, Google Ads, in Mailings und auf Messen. Die 3D-Illustrationen sind in kreativer Zusammenarbeit mit dem Designstudio Bureau Klaus Alman entstanden.Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications bei Bühler: "Services spielen in unserer Unternehmensstrategie eine zentrale Rolle. Mit ihnen können wir echte Mehrwerte für unsere Kunden erzeugen und zudem die Nachhaltigkeit bestehender Anlagen erhöhen. Dies wollten wir auch kommunikativ zum Ausdruck bringen".Die Reels zeigen unterschiedliche Kernprozesse wie das Mahlen von Mehlen, den Gussdruck für Metallformen und das Portionieren von Schokolade. Als Loop konzeptioniert, vermitteln die Videos die nahtlose und effiziente Produktion, ermöglicht durch Bühler Services.David Solbach, Director Strategy bei K16: "Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Bühler dieses wichtige Projekt umsetzen durften. Mit dem konsequent kundenzentrierten Ansatz im Service wie auch in der Kommunikation haben wir eine moderne Kampagne entwickelt, die statt technischer Funktionen den Kundennutzen aufmerksamkeitsstark ins Zentrum stellt.Links zu den Reels:https://youtu.be/l8wX2nzrmwshttps://youtu.be/Jbuy2GPXYS0https://youtu.be/BswbtCLgZrgWeitere Bilder auf https://k16.de/corporate-media/Pressekontakt:Christian Röbcke-Gronau+49 (0)40 41 00 44 87presse@k16.deOriginal-Content von: K16 GmbH, übermittelt durch news aktuell