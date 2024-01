Budweiser Brewing Company Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Budweiser Brewing Apac-Aktie bei 18,11 HKD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 13,22 HKD, was einem Unterschied von -27 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,33 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,75 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An vier Tagen überwog eine positive Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger zeigten verstärkt negatives Interesse an der Budweiser Brewing Apac-Aktie. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Budweiser Brewing Apac-Aktie zeigt einen Wert von 83 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hindeutet und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis jedoch neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Budweiser Brewing Apac-Aktie.