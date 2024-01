Budweiser Brewing Company Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Budweiser Brewing Apac-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 61 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Budweiser Brewing Apac in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Budweiser Brewing Apac daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Budweiser Brewing Apac ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Budweiser Brewing Apac-Aktie mit 14 HKD derzeit -3,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Für den zurückliegenden 200-Tage-Zeitraum ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund einer Distanz von -24,16 Prozent zum GD200. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.