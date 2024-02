Budweiser Brewing Company Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Einschätzung einer Aktie beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Diskussionen im Netz. In Bezug auf Budweiser Brewing Apac zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die sozialen Plattformen spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider, da die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Budweiser Brewing Apac aufgegriffen, was zu einer erneuten schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Budweiser Brewing Apac derzeit als schlecht eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -20,07 Prozent über dem Trendsignal, was die schlechte Bewertung bestätigt. Jedoch ergibt sich aus Sicht des Aktienkurses selbst eine Abweichung von +2,45 Prozent, was einer neutralen Wertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und zeigt, dass die Budweiser Brewing Apac als überverkauft betrachtet wird, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als gut vergeben.