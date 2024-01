Budweiser Brewing Company Aktie: Aufgepasst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Budweiser Brewing Apac-Aktie wurden in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in letzter Zeit hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Budweiser Brewing Apac beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Budweiser Brewing Apac-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 18,5 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,62 HKD liegt somit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einem "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen wurde bei Budweiser Brewing Apac eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf den Auswertungen der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Budweiser Brewing Apac für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Budweiser Brewing Apac-Aktie hat einen Wert von 22, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung auf 25-Tage-Basis neutral. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Budweiser Brewing Apac.