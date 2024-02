Buckle Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Buckle-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Buckle-Aktie bietet Anlegern eine Dividendenrendite von 3,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels (3,44 %) nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da die Differenz lediglich 0,07 Prozentpunkte beträgt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Buckle in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Buckle-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 39,59 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt von 36,28 USD liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 41,26 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Buckle im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,89 Prozent erzielt hat, was mehr als 7 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt Buckle mit einer Rendite von 7,1 Prozent deutlich darüber.

Insgesamt führt die positive Entwicklung der Buckle-Aktie im vergangenen Jahr zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.