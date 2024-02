Buckle Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten vier Wochen gab es bei Buckle eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz ist jedoch leicht gesunken, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Buckle-Aktie sind 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Durchschnitt von "Neutral" führt. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 37 USD, was einem potenziellen Rückgang von -6,54 Prozent entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Schlecht", und somit erhält Buckle von den Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Buckle beträgt derzeit 3, was eine positive Differenz von +0,07 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Buckle-Aktie beträgt 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis von 51,03 ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher nach den verschiedenen Bewertungen ein "Neutral"-Rating für die Buckle-Aktie.