Buckle Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Buckle: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Buckle wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,38 %) bezüglich der Dividendenausschüttung nur leicht höher bewertet, mit einer Dividende von 3,99 %. Die Einstufung lautet derzeit "Neutral".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 11,09 Prozent, was 10,99 Prozent über dem Durchschnitt ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,9 Prozent. Hier liegt Buckle aktuell 15,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass Buckle überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 11,35, auch hier ist Buckle überverkauft. Damit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung zeigt sich negativ, mit vermehrten negativen Meinungen und Themen rund um den Wert in den sozialen Medien. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein.

Zusammenfassend ist die Aktie von Buckle bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.