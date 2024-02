Buckle Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Buckle-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs von 39,59 USD um 9,12 Prozent über dem GD200 (36,28 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 41,26 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Buckle-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie 3, was eine positive Differenz von +0,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt. Aus diesem Grund erhält Buckle eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 8,43 ist Buckle deutlich günstiger als das Branchenmittel von 36,72, was einer Unterbewertung von 77 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Buckle überprüft und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Buckle in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher wird Buckle hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet.