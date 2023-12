Buckle Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Buckle":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Buckle war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält Buckle daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Einschätzungen von Analysten für das Unternehmen waren in den letzten zwölf Monaten größtenteils neutral, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 37 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise um -17,37 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Buckle in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,53 Prozent im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite der Aktie über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Buckle bei 35,04 USD verläuft, was als positiv eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt mit 44,78 USD deutlich darüber. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem insgesamt positiven Befund führt.