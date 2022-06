Buchtipp des Tages: Des Klugen Investors Handbuch - Von Dr. Markus Elsässer

DES KLUGEN INVESTORS HANDBUCH von Dr. Markus Elsässer* ist ein kleines, aber feines Buch zum Thema Value-Investing von einem nicht so bekannten Autor, der sich für sein Vorwort aber mal was ganz anderes ausgedacht hat. So wurde dieses von einem ehemaligen Bundesliga Profi Simon Rolfes verfasst. Das hat mich beim Lesen doch für einen Moment irritiert, um ehrlich zu sein. Mein Rating!… Hier weiterlesen