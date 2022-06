Buchtipp des Tages: Die Berechnung der Zukunft - Von Nate Silver

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

DIE BERECHNUNG DER ZUKUNFT von Nate Silver* ist ein absoluter Bestseller in den USA. Dort ist der Autor aufgrund seiner Prognosen fast schon ein kleiner Medienstar. Eben dieser Fähigkeit zu stichhaltigen Prognosen und dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten, widmet er sich in diesem Buch. In Deutschland ist er mit diesen Themen noch nicht wirklich angekommen. Von all meinen Bekannten kannte niemand dieses Buch… Hier weiterlesen