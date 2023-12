Bucher Industries im Check!

Bei Bucher Industries konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde verzeichnet. Insgesamt erhält Bucher Industries daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,44 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und wird daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 375,84 CHF für den Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 344 CHF, was einen Unterschied von -8,47 Prozent ausmacht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bucher Industries daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bucher Industries-Aktie beträgt 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,92, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Bucher Industries.