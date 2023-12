Bucher Industries Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI für die Bucher Industries-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 36, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 56,94 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Bucher Industries.

Der Sentiment und Buzz von Bucher Industries wird über einen längeren Zeitraum mithilfe der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Bucher Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,39 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 4,79 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -11,18 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 5,07 Prozent, wobei Bucher Industries 11,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Bucher Industries beträgt aktuell 3,75 Prozent, was 1,48 Prozent über dem Mittelwert (2,26) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Bucher Industries eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.