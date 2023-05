Bucher Industries Aktie: Bitte unbedingt beachten

Für die Aktie Bucher Industries stehen per 27.05.2023, 09:07 Uhr 390.4 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Bucher Industries zählt zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Die Aussichten für Bucher Industries haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bucher Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 381,16 CHF. Der letzte Schlusskurs (390,4 CHF) weicht somit +2,42 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (403,36 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,21 Prozent), somit erhält die Bucher Industries-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Bucher Industries-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Bucher Industries hat mit einer Dividendenrendite von 3,24 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt -8,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bucher Industries-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Bucher Industries ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,4 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,9 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.