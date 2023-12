Bubs Australia wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Die technische Analyse der Bubs Australia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,18 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,125 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30,56 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,15 AUD, was zu einem Abstand von -16,67 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Ein positiver Trend wurde in Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Bubs Australia in den letzten Wochen festgestellt. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit und positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung unter den Anlegern zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, und in den letzten ein bis zwei Tagen insbesondere positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser positiven Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bubs Australia-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 68,18) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse somit eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, während das Stimmungsbild und der RSI zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führen.

