Bubs Australia Aktie: Immer langsam!

Die Bubs Australia-Aktie hat sich in den letzten Tagen auf einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,17 AUD erhöht, während der aktuelle Kurs bei 0,12 AUD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -29,41 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,12 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit 0 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionstätigkeit über Bubs Australia mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlechten" Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Themen ebenfalls neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bubs Australia weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet.