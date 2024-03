Bt Brands Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Bt Brands wird derzeit auf Basis verschiedener Analysemethoden bewertet. Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,64 USD liegt, was einer Abweichung von -23,36 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,94 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -15,46 Prozent darunter. Insgesamt wird die Bt Brands-Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 70 liegt. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung jedoch neutral, da der RSI bei 60,25 liegt. Insgesamt ergibt sich somit auch nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bt Brands.

Auch die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien wurden analysiert, und hier ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Kommentare und Themen rund um Bt Brands waren vor allem neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine eher negative Bewertung der Bt Brands-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.