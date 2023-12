Bryn Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Bryn wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist, während der RSI25 bei 53,33 liegt, was auf ein neutrales Rating hindeutet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bryn wurde ebenfalls analysiert. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wurde untersucht. Die Beitragsanzahl sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Schließlich wurde die technische Analyse der Bryn-Aktie betrachtet, wobei der gleitende Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis betrachtet wurde. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt zeigten eine deutliche Abweichung nach unten, was zu einem schlechten Rating führte.

Insgesamt ergibt sich für die Bryn-Aktie sowohl aus der RSI-Analyse, dem Anleger-Sentiment, dem langfristigen Stimmungsbild und der technischen Analyse eine schlechte Bewertung.