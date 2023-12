Bryn Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der Bryn-RSI liegt bei 29,91, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beträgt 47,64 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen zur Aktie von Bryn geäußert wurden. Auch die thematischen Schwerpunkte waren überwiegend negativ. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität rund um die Aktie von Bryn durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bryn derzeit bei 0,01 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 0,00936 USD 6,4 Prozent unter diesem Wert. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -6,4 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt lautet der Gesamtbefund also "Schlecht".