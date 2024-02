Bryn Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Bryn wurde der RSI für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,05 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von 64,57 führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bryn in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bryn wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zu Bryn waren neutral. Auch die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bryn bei 0,01 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst lag zuletzt bei 0,00919 USD, was einem Abstand von -8,1 Prozent zur GD200 entspricht. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist mit -8,1 Prozent negativ. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Signal für die Bryn-Aktie.