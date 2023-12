Brunswick Exploration Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse der Brunswick Exploration-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,87 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,82 CAD, was einem Unterschied von -5,75 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,94 CAD ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -12,77 Prozent darunter liegt. Insgesamt erhält die Brunswick Exploration-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen sozialer Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität der Brunswick Exploration-Aktie im Netz eher schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt mit einem Wert von 75 für einen Zeitraum von 7 Tagen eine weitere "Schlecht"-Bewertung für die Brunswick Exploration-Aktie. Der RSI25 beläuft sich auf 55,45, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt die technische Analyse somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Brunswick Exploration-Aktie.