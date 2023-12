Brunswick Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Brunswick -De betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 24,48 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt denselben Trend und weist einen Wert von 27,67 auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu beobachten, dass Brunswick -De mit einem Kurs von 88,3 USD aktuell +16,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine "Gut"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +9,87 Prozent liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen lässt jedoch darauf schließen, dass die Brunswick -De weniger Beachtung erfährt als zuvor, wodurch ein "Schlecht"-Rating zustande kommt.

In sozialen Medien wurde die Brunswick -De in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und auch die Diskussionen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse eine positive Einschätzung liefert, während die Stimmung der Anleger eher negativ ausfällt. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.