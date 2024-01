Brunswick Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Brunswick-De-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 22,05, was darauf hindeutet, dass Brunswick-De überverkauft ist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brunswick-De.

Die Meinung der Analysten zu Brunswick-De basiert auf Empfehlungen, die in den letzten 12 Monaten ausgesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, da 8 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst sie positiv und keine negativ eingestuft hat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 99,67 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 3,01 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brunswick-De besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Brunswick-De-Aktie bei 80,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 96,75 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von +19,46 Prozent. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +20,11 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".