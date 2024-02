Brunswick Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Die technische Analyse der Brunswick -De-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 81,83 USD lag. Am letzten Handelstag schloss der Kurs jedoch bei 86,42 USD, was einem Unterschied von +5,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Der letzte Schlusskurs (88,48 USD) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Brunswick -De-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 37,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 52,55 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Brunswick -De-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,58 Prozent erzielt, was 10,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Aktie mit einer Rendite von 7,71 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Brunswick -De. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Äußerungen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.