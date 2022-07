Brunswick Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Per 19.07.2022, 04:41 Uhr wird für die Aktie Brunswick -De am Heimatmarkt New York der Kurs von 71.67 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeitartikel".

Brunswick -De haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Brunswick -De liegt bei 29,89, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Brunswick -De bewegt sich bei 51,67. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,92 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte) von 33,58. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Brunswick -De auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent liegt Brunswick -De 21,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 24,07. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.