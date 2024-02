Brunswick Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brunswick-De-Aktie liegt derzeit bei 37, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. In ähnlicher Weise ergibt auch der RSI der letzten 25 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Aktie wird daher mit einem "Gut" bewertet, da positive Themen die Diskussion dominierten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Brunswick-De-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,58 Prozent erzielt, was 10,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die Aktie ebenfalls über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.