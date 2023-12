Brunswick Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Die Analysteneinschätzung für die Brunswick -De-Aktie fällt insgesamt positiv aus. Von insgesamt 9 Analysten-Empfehlungen in den letzten 12 Monaten wurden 8 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Die kurzfristige Basis der vorliegenden Studien des vergangenen Monats ergibt ebenfalls eine positive Bewertung, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 99,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1,3 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 98,39 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brunswick -De-Aktie kurzfristig und langfristig als überverkauft einzustufen ist, mit RSI-Werten von 29 (7 Tage) und 18,59 (25 Tage). Dies führt zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Brunswick -De mit einer Rendite von 34,39 Prozent deutlich über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die Rendite mit 32,12 Prozent deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine negative Anlegerstimmung hin, mit vermehrt negativen Meinungen und Themen in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie von Brunswick -De in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine positive Analysteneinschätzung und Branchenvergleich für die Brunswick -De-Aktie, während die Anlegerstimmung neutral eingeschätzt wird.