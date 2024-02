Brunswick Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Die technische Analyse der Brunswick-De-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,81 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 85,18 USD weicht somit um +4,12 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (88,21 USD) weist mit einer Abweichung von -3,43 Prozent einen ähnlichen Wert auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Brunswick -De gesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Brunswick -De im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,06 Prozent erzielt, was 3,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -5,38 Prozent, wobei Brunswick -De aktuell 0,32 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Brunswick -De führt.