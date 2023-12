Brunswick Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Brunswick -De. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 14,47 Punkte, was darauf hindeutet, dass Brunswick -De derzeit überverkauft ist. Der Aktie wird daher eine "Gut"-Bewertung zugeschrieben. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,24, dass Brunswick -De überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Brunswick -De veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Brunswick -De im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,39 Prozent erzielt, was 37,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Brunswick -De langfristig eine positive Bewertung von institutioneller Seite erhalten hat. Auch kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Die Analysten erwarten eine positive Kursentwicklung von 5,48 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 99,67 USD festgelegt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.