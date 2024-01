Brunswick Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Der Aktienkurs von Brunswick -De hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche, die im Durchschnitt um 2,15 Prozent gestiegen sind, eine Outperformance von +32,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,53 Prozent hatte, lag der Aktienkurs von Brunswick -De um 23,86 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Brunswick -De ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Brunswick -De beträgt 87,55, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 35,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der verschiedenen Kriterien eine "Neutral"-Einstufung für Brunswick -De.