Brunello CucinelliADR Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Brunello Cucinelli Spa wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,01 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI dagegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Brunello Cucinelli Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 78,89 EUR. Der letzte Schlusskurs von 85,5 EUR weicht somit um +8,38 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +11,01 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating auf dieser kurzfristigeren Basis.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz basiert auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Brunello Cucinelli Spa ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Brunello Cucinelli Spa diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers für Brunello Cucinelli Spa.