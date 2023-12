Brunello CucinelliADR Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Brunello Cucinelli Spa liegt der RSI aktuell bei 24,66, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 43, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der GD200 des Brunello Cucinelli Spa liegt bei 78,91 EUR, während der Kurs der Aktie (84,4 EUR) um +6,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 77,29 EUR, was einer Abweichung von +9,2 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut" und somit zu einem Gesamtrating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Brunello Cucinelli Spa zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert in den roten Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionshäufigkeit um das Unternehmen führen ebenfalls zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. Obwohl in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zu Brunello Cucinelli Spa veröffentlicht wurden, dominierten in den letzten Tagen die negativen Themen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments und ein Gesamtrating von "Neutral" für Brunello Cucinelli Spa.