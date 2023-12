Brunel InternationalV Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Air New Zealand":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Brunel-RSI liegt bei 16,22, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 58,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brunel-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 12,19 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,34 EUR liegt, was eine Abweichung von -6,97 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich ein Wert von 11,66 EUR, was einer Abweichung von -2,74 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung für Brunel zur Folge hat. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen vorwiegend neutral. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und eine normale Aktivität zu erkennen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Sentiment und Buzz-Analyse.