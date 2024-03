Brunel InternationalV Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Brunel-Aktie weist einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage auf, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 55,9, was auf eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Brunel.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brunel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,72 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 9,96 EUR am Handelstag ergibt einen Unterschied von -15,02 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Brunel bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Brunel-Aktie führt.