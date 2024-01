Brunel InternationalV Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Bei Brunel gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen waren in den sozialen Medien zu erkennen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Brunel daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen im Zusammenhang mit Brunel diskutiert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brunel-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,14 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,18 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,91 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (11,43 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Brunel-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Brunel ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Brunel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,69 und für den RSI25 von 43,28, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.