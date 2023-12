Brunel InternationalV Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Aktie von Brunel zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz ist im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Brunel.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen neutral auf Brunel reagiert, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brunel-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 12,21 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,18 EUR liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale für Brunel. Der RSI von 20 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 von 55 zeigt jedoch eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Brunel daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".