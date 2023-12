Brueder Mannesmann Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Brueder Mannesmann war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie eine Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Brueder Mannesmann von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 3,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Händler", was die Aktie als preisgünstig erscheinen lässt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Brueder Mannesmann mit einer Rendite von -20 Prozent mehr als 30 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der aktuelle Kurs sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

