Brueder Mannesmann Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Aktienanalyse von Brueder Mannesmann zeigt, dass das Unternehmen derzeit mit einem KGV von 2,98 unter dem Branchendurchschnitt liegt, der bei 31,64 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,44 EUR für den Schlusskurs der Brueder Mannesmann-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,3 EUR, was einem Unterschied von -9,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1,35 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brueder Mannesmann liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Brueder Mannesmann eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.