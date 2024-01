Brueder Mannesmann Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Brueder Mannesmann-Aktienkurs liegt der RSI bei 47,37, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 58,33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Brueder Mannesmann-Aktie bei 1,49 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,36 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -8,72 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 1,43 EUR, was zu einem Abstand von -4,9 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Brueder Mannesmann-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt, was 26,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt 12,53 Prozent, wobei Brueder Mannesmann aktuell 32,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Brueder Mannesmann. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Da über Brueder Mannesmann unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, führt dies zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".