Brueder Mannesmann Aktie: Was macht der Markt?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Aktie von Brueder Mannesmann gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Entwicklungen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Brueder Mannesmann befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell steht der RSI für Brueder Mannesmann bei 47,37, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird die Aktie als neutral betrachtet, mit einem Wert von 57. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Entwicklungen in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Brueder Mannesmann jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Brueder Mannesmann im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,89 Prozentpunkte weniger als üblich ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich für Brueder Mannesmann somit eine durchgehende "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI, das Sentiment und den Buzz, sowie die Dividende.

