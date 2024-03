Brueder Mannesmann Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle RSI25-Wert für Brueder Mannesmann beläuft sich auf 41,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Daher erhält dieses Kriterium eine Bewertung von "Neutral". Die Diskussionsintensität über Brueder Mannesmann hat sich im Vergleich zum Durchschnitt nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend positiv über Brueder Mannesmann diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Brueder Mannesmann im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,91 Prozentpunkte weniger als den üblichen 3,91 % entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für Brueder Mannesmann, mit überwiegend neutralen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.

Brueder Mannesmann kaufen, halten oder verkaufen?

