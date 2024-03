Brueder Mannesmann Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Brueder Mannesmann AG hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Brueder Mannesmann besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Brueder Mannesmann-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Brueder Mannesmann, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammengefasst erhält Brueder Mannesmann insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz.