Brueder Mannesmann Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Brueder Mannesmann wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Händler) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 2,98, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,43 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Brueder Mannesmann in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Anleger, die in die Aktie von Brueder Mannesmann investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,85 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Somit fällt die Dividendenpolitik des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Brueder Mannesmann-Aktie bei 1,48 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,4 EUR deutlich darunter liegt (-5,41 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,42 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem Durchschnitt (-1,41 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Zusammenfassend wird Brueder Mannesmann auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.