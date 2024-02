Brp Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "LatAmGrowth SPAC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brp-Aktie beträgt aktuell 6, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Brp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls zur Bewertung von Brp herangezogen. Die Aktie weist eine erhöhte Aktivität auf, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die positive Änderung der Stimmungsrate in diesem Zeitraum entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Brp in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Brp-Aktie ein Durchschnitt von 23,26 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,99 USD, was einem Unterschied von +16,04 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,03 Prozent Abweichung), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben der Brp-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht gegeben, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 32 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,56 Prozent bedeutet und somit mit einer Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Brp die Einschätzung "Gut".